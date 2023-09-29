Enflasyondan ve fiyatlardan haberleri yok! Konteynerde yaşıyorlar, takasla alışveriş yapıyorlar
Eskişehir'de bahçeye kurdukları konteynerde yaşayan ve bahçe işleriyle ilgilenen aile para kullanmıyor. Meyve ve sebze üreten aile zorunlu ihtiyaçlarını takas yoluyla karşılıyor.
Odunpazarı ilçesine bağlı Yenisofca köyünde ikamet eden Rıza ve Satı Demiralay çift, insanlardan uzak bir bölgede kurdukları bahçede yaşıyor. Yaz kış demeden elektriğin ve suyun olmadığı tek odalı konteynerde hayatını geçiren çift, buzdolapları çalışmadığı için günlük olarak kendi ürettikleri yiyecekleri tüketiyor.
Ürettikleri ürünlerle ticaret yapmayan ve maddi gelir sağlamayan çift, dışarıdan alınması gereken zorunlu ihtiyaçlarını ise takas yaparak karşılıyor. Bu nedenle piyasadaki güncel fiyatlardan da haberlerinin olmadığını aktaran çift, doğayla iç içe olmanın kendilerini mutlu ettiğini belirtti.
“Zorunlu ihtiyaçlarımızı takasla getirtiyoruz”
Rıza Demiralay, yaşantılarının tamamen doğal bir şekilde üretim yaptıkları bahçede geçtiğini ifade etti. Yaşadıkları yerde elektrik ve su olmadığını anlatan Demiralay, “Bir tane 100 vatlık enerji panelimiz var, onunla telefon şarjı ve aydınlatmayı sağlıyoruz. Elektrik olmadığından dolayı buzdolabı çalışmıyor, makinesi de yok."
"Bulaşığımızı ve çamaşırlarımızı tulumbada yıkıyoruz. Yiyecek içecek ihtiyacını buzdolabı çalışmadığı için günlük meyve ve sebze tüketerek karşılıyoruz. Zaten kendi bahçemiz olduğu için kışlık yiyecekler de hazırlıyoruz. Bir sıkıntı olmuyor. Genelde zorunlu ihtiyaçlarımızı takasla getirtiyoruz. Şehirden uzak, doğayla iç içe mutluyuz ve huzurluyuz. Hiçbir sıkıntı da duymuyoruz. Bu yaşam bazılarına zor gelebilir ama inanın çok keyifli” dedi.