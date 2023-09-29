Enflasyondan ve fiyatlardan haberleri yok! Konteynerde yaşıyorlar, takasla alışveriş yapıyorlar

"Bulaşığımızı ve çamaşırlarımızı tulumbada yıkıyoruz. Yiyecek içecek ihtiyacını buzdolabı çalışmadığı için günlük meyve ve sebze tüketerek karşılıyoruz. Zaten kendi bahçemiz olduğu için kışlık yiyecekler de hazırlıyoruz. Bir sıkıntı olmuyor. Genelde zorunlu ihtiyaçlarımızı takasla getirtiyoruz. Şehirden uzak, doğayla iç içe mutluyuz ve huzurluyuz. Hiçbir sıkıntı da duymuyoruz. Bu yaşam bazılarına zor gelebilir ama inanın çok keyifli” dedi.