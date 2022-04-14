Enflasyona direnen tek meyve bir zamanlar lükstü! Şimdi tanesi patatesle aynı fiyat

Türkiye'nin muz ihtiyacının yüzde 50'sinden fazlasının karşılandığı Mersin'de yoğun hasat dönemi geride kalmasına rağmen bu dönemde fiyatlar geçtiğimiz yılla aynı kalması dikkat çekti. Yaşanan zirai don hadiseleri ve girdi maliyetlerine rağmen diğer meyve ile sebzelerde fiyatlar arttı ancak muz da bir değişiklik olmayarak birinci kalitesi 9, ikinci kalitesinin ise 4,5 TL'den hasat edildiği belirtildi.