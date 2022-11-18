Enflasyon verisi sonrası maaş hesabı değişti! En düşük ve en yüksek emekli memur maaşı ne kadar?

Milyonlarca emekli ve memur ocak zammını beklerken, bugün kritik bir veri daha açıklandı. Merkez Bankası'nın kasım ayı enflasyon beklenti anketi paylaşıldı. Buna göre enflasyon beklentisi yüzde 68,06 oldu ve maaş tablosu da değişti.