Enflasyon verisi sonrası maaş hesabı değişti! En düşük ve en yüksek emekli memur maaşı ne kadar?
Merkez Bankası'nın kasım ayı enflasyon beklenti anketi paylaşıldı. Buna, en düşük, en yüksek emekli memur maaşları hesabı da değişti. Detaylara göz atın...
Milyonlarca emekli ve memur ocak zammını beklerken, bugün kritik bir veri daha açıklandı. Merkez Bankası'nın kasım ayı enflasyon beklenti anketi paylaşıldı. Buna göre enflasyon beklentisi yüzde 68,06 oldu ve maaş tablosu da değişti.
Sabah'tan Mete Dirice'nin haberine göre, en düşük memur maaşının son Merkez Bankası anketine göre, 10 bin 845 TL olması bekleniyor.
En düşük memur emeklisi maaşı ise aynı hesaba göre, 7235 TL olacak.
2000 öncesi SSK emeklisinin en düşük maaşı, Merkez Bankası'nın kasım enflasyon anketine göre 5533 TL olacak. 2000 sonrası en düşük SSK emeklisi maaşı ise 3431 lira olacak.