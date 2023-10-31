Enflasyon üzerinden hesaplandı! İşte en düşük emekli maaşında masadaki son rakam

Milliyet'te yer alan habere göre hem emekli hem de asgari ücretlinin zammında enflasyon belirleyici olacak. Temmuz, ağustos ve eylül ayını kapsayan 3 aylık enflasyon yüzde 25.11 oranında. Ancak ekim, kasım ve aralık enflasyonlarının da açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon belirlenecek ve milyonların maaş zammı kesinleşecek.