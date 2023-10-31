Enflasyon üzerinden hesaplandı! İşte en düşük emekli maaşında masadaki son rakam
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68 olurken, bu orana göre 6 aylık enflasyon ise yüzde 40.27 olacak. Refah payının eklenmesiyle asgari ücret ve SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammının yüzde 50'yi bulması bekleniyor. Peki bu durumda asgari ücret ve emekli maaşı ne kadar olacak?
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan yıl sonu enflasyon tahminine refah payının da eklenmesiyle her iki gruba da yüzde 50 civarında zam yapılması bekleniyor.
Bu orana göre yeni yılda asgari ücret 17 bin lirayı, en düşük emekli maaşı ise 11 bin lirayı aşacak.
Emekliler ocak zammını bekliyor
Temmuz ayında verilen yüzde 25'lik zamla emeklilerin en düşük maaşı 7.500 TL'de kalmıştı. Hükümet, emeklilerin şikayetleri sonrası bir seferliğe mahsus olmak üzere 5 bin lira ikramiye vermeyi kararlaştırdı. Şimdi ise milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ocak ayında yapılacak zamma çevrildi.
Milliyet'te yer alan habere göre hem emekli hem de asgari ücretlinin zammında enflasyon belirleyici olacak. Temmuz, ağustos ve eylül ayını kapsayan 3 aylık enflasyon yüzde 25.11 oranında. Ancak ekim, kasım ve aralık enflasyonlarının da açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon belirlenecek ve milyonların maaş zammı kesinleşecek.