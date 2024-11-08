Enflasyon tahmini sonrası memur ve emeklinin maaş hesabı değişti
Memur ve emeklilerin gözü kulağı yıl sonunda alacakları zam oranına çevrildi. Merkez Bankası’nın yılsonu enflasyon tahminini yüzde 38’den yüzde 44’e yükseltmesi ile birlikte memur ve emeklinin zam oranı hesabı da değişti. Yıl sonunda enflasyon yüzde 44 gelirse enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı tahmini yüzde 11,25 seviyesinde olacak. İşçi ve SSK emeklisinin alacağı zam ise yüzde 15,44 olacak. İşte zam hesabında ortaya çıkan son tablo…
Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Önce Ekim ayı enflasyon rakamları ardından da Merkez Bankası yılsonu enflasyon tahmini değişti. Açıklanan son verilerle birlikte memur ve emeklilerin yeni yılda geçerli olacak maaş zammı da netleşmeye başladı. Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla yılın ikinci yarısında 4 aydaki enflasyon yüzde 12,06 olarak gerçekleşti.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon oranında zam alırken, memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. İşte Kasım ayı itibarıyla memur ve emeklilerin zam hesabında son durum...
4 AYLIK ENFLASYON ORTALAMASI YÜZDE 12
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan 4 ayda enflasyon yüzde 12,06 oldu.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 ayda bir enflasyon kadar zam alıyor. Bu kapsamdaki emeklilerin 2024'ün ikinci yarısı için alacağı zam şimdiden yüzde 12,06'ya çıktı. İşçi emeklileri temmuzda yüzde 24,73 zam almıştı.