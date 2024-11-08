Enflasyon tahmini sonrası memur ve emeklinin maaş hesabı değişti

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?



SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 ayda bir enflasyon kadar zam alıyor. Bu kapsamdaki emeklilerin 2024'ün ikinci yarısı için alacağı zam şimdiden yüzde 12,06'ya çıktı. İşçi emeklileri temmuzda yüzde 24,73 zam almıştı.