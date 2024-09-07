Enflasyon tahmini değişti! Emekli maaşlarında yeni senaryo emekli ne kadar zam alacak?
Orta Vadeli Program'da enflasyon hedefi yukarı güncellendi. OVP'deki enflasyon tahmininin ardından milyonlarca emekli tahmini maaş zam oranını hesaplamaya başladı.
Ekonomide 2025-2027 dönemini içeren yeni Orta Vadeli Programı (OVP) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. OVP ile ekonomide gelecek 3 yılın rotası çizilirken, enflasyon beklentilerinde güncellemeye gidildi.
OVP'ye göre 2024 yılı için enflasyon hedefi yüzde 33'ten yüzde 41,5'e yükseltildi. Gelecek yılın (2025) enflasyon tahmini yüzde 15,2'den yüzde 17,5'e çıkarıldı.
Enflasyonun 2026'da yüzde 9,7 ile tek haneli seviyelere inmesi öngörüldü. (Önceki yüzde 8,5).
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 38 olarak belirlenmişti. Tahmin aralıklarının alt ve üst noktaları da 2024 yılı için yüzde 34 ve 42 açıklanmıştı.