Enflasyon sonrası asgari ücretlinin 3 Bin 767 lirası kayboldu

Demir, emekli maaşlarına dair de şunları söyledi: "Emeklide daha farklı bir hesap yaptık. En düşük emekli maaşı 5 bin 500 liraydı. Seçim döneminde 7 bin 500 liraya çıkardılar. Sene başında 7 bin 500 lira olsaydı kayıplar 8 bin 632 liraya çıkıyor. Benim emekli yurttaşım emekli maaşına 1 maaşından fazlasını kaybetmiş.”