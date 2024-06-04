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Enflasyon rakamları sonrası yeni maaşlar ortaya çıktı! İşte maaşı kesinlesen meslekler

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Enflasyon rakamları sonrası yeni maaşlar ortaya çıktı! İşte maaşı kesinlesen meslekler

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Mayıs ayı enflasyonunu açıklaması ile 5 aylık memur enflasyon farkı belli oldu. Böylece nihai zamma son bir veri kala memur maaş zammı hesabı değişti. Peki kim ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek 5 aylık maaş tablosu…

Enflasyon rakamları sonrası yeni maaşlar ortaya çıktı! İşte maaşı kesinlesen meslekler

Mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 olarak açıklandı. Yıllık bazda ise beklenen zirve yüzde 75,45 ile geldi. Böylece SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memur için kesinleşen 5 aylık zam oranı netleşti.

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Enflasyon rakamları sonrası yeni maaşlar ortaya çıktı! İşte maaşı kesinlesen meslekler

5 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI NE OLDU?
• 5 aylık enflasyon: Yüzde 22.72
• 5 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 22.72
• 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 6.72
• 5 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
• 5 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 17.4

Son veri ise 3 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00’da TÜİK tarafından duyurulacak ve böylece milyonların yeni maaşı netleşecek.

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Enflasyon rakamları sonrası yeni maaşlar ortaya çıktı! İşte maaşı kesinlesen meslekler

TEMMUZ 2024 İÇİN MEMUR ZAMMI TAHMİNİ
Merkez Bankası’nın verilerine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 25,46 olarak gelmesi bekleniyor. Memur zammı için 6 aylık enflasyon farkının ise yüzde 20,02 seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor.


ZAMDA KESİNLEŞEN RAKAMLAR
Memur: 32.860 liradan - 38.577 liraya,
Bekar memur: 30.372 liradan - 35.656 liraya,
Memur emeklisi: 14.740 liradan - 17.304 liraya yükseldi.

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Enflasyon rakamları sonrası yeni maaşlar ortaya çıktı! İşte maaşı kesinlesen meslekler

Temmuz ayında yüzde 20,02’lik artış sonrası en düşük memur maaşının 39.438 liraya ulaşabileceği hesaplanıyor. Ortalama memur maaşları da Temmuz'da 44.000 – 44.500 TL seviyesine yükselecek. Bekar bir memurun şu an aldığı 30.372 liralık maaşı da 6 ayın sonunda 36.452 lira olacak. En düşük memur emekli maaşının da 17.690 TL’yi bulması bekleniyor.

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