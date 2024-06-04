Enflasyon rakamları sonrası yeni maaşlar ortaya çıktı! İşte maaşı kesinlesen meslekler
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Mayıs ayı enflasyonunu açıklaması ile 5 aylık memur enflasyon farkı belli oldu. Böylece nihai zamma son bir veri kala memur maaş zammı hesabı değişti. Peki kim ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek 5 aylık maaş tablosu…
Mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 olarak açıklandı. Yıllık bazda ise beklenen zirve yüzde 75,45 ile geldi. Böylece SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memur için kesinleşen 5 aylık zam oranı netleşti.
5 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI NE OLDU?
• 5 aylık enflasyon: Yüzde 22.72
• 5 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 22.72
• 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 6.72
• 5 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
• 5 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 17.4
Son veri ise 3 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00’da TÜİK tarafından duyurulacak ve böylece milyonların yeni maaşı netleşecek.
TEMMUZ 2024 İÇİN MEMUR ZAMMI TAHMİNİ
Merkez Bankası’nın verilerine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 25,46 olarak gelmesi bekleniyor. Memur zammı için 6 aylık enflasyon farkının ise yüzde 20,02 seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor.
ZAMDA KESİNLEŞEN RAKAMLAR
Memur: 32.860 liradan - 38.577 liraya,
Bekar memur: 30.372 liradan - 35.656 liraya,
Memur emeklisi: 14.740 liradan - 17.304 liraya yükseldi.
Temmuz ayında yüzde 20,02’lik artış sonrası en düşük memur maaşının 39.438 liraya ulaşabileceği hesaplanıyor. Ortalama memur maaşları da Temmuz'da 44.000 – 44.500 TL seviyesine yükselecek. Bekar bir memurun şu an aldığı 30.372 liralık maaşı da 6 ayın sonunda 36.452 lira olacak. En düşük memur emekli maaşının da 17.690 TL’yi bulması bekleniyor.