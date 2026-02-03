Enflasyon açıklandı! Emeklinin ilk zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ocak ayında enflasyon aylık 4,84, yıllık yüzde 30,65 oldu.Aylık enflasyon verisi emeklilerin zamları için etkili oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda 2 defa zam alıyor. Ocak-Haziran ve Temmuz Aralık dönemi enflasyon rakamları emeklileri yakından ilgilendiriyor.