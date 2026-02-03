BIST 13.869
Enflasyon açıklandı! Emeklinin ilk zam oranı belli oldu

Ocak-Haziran ve Temmuz Aralık dönemi enflasyon rakamları emeklileri yakından ilgilendiriyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Ocak ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte ilk zam oranını öğrendi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ocak ayında enflasyon aylık 4,84, yıllık yüzde 30,65 oldu.Aylık enflasyon verisi emeklilerin zamları için etkili oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda 2 defa zam alıyor. Ocak-Haziran ve Temmuz Aralık dönemi enflasyon rakamları emeklileri yakından ilgilendiriyor.

Emekliler Ocak ayının aylık enflasyonu olan yüzde 4,84 kadar zammı hak etti.

Tam zam oranı için Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor.

