Enfes puf puf balon pişi nasıl yapılır?

Günün her öğünü tüketebileceğiniz bu enfes lezzetin nasıl yapıldığına gelin beraber bakalım. Peki balon pişi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda balon pişi tarifi. Şimdiden afiyet olsun.