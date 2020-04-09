Enfes puf puf balon pişi nasıl yapılır?
Yapması oldukça kolay, kahvaltıların vazgeçilmez lezzetini sizlerde çok seveceksiniz. Yanına çeşitli reçeller, zeytin, peynir gibi kahvaltılıklar koyarak güzel bir masa hazırlayacağınız, sadece kahvaltıları değil ikindi çaylarını da şenlendirecek, herkesin doyarak masadan ayrılmasını sağlayacak balon pişilerin tarifini mutlaka bir yerlere not etmelisiniz.
Hamur işini sevmeyen yoktur herhalde. Bugün size önereceğimiz tarif sayesinde kahvaltı sofralarınız şenlenecek. Üstelik hazırlaması bakımından uğraştırmıyor ve zaman almıyor. Sıcacık demlenmiş bir çayın yanında tüketeceğiniz balon pişi tarifine bayılacaksınız.
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Günün her öğünü tüketebileceğiniz bu enfes lezzetin nasıl yapıldığına gelin beraber bakalım. Peki balon pişi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda balon pişi tarifi. Şimdiden afiyet olsun.
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MALZEMELER:
1/2 su bardağı süt,
1 adet yumurta,
1 çay kaşığı tuz
1/2 paket kabartma tozu,
2,5 su bardağı un
Kızartmak İçin:
2 su bardağı sıvı yağ
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Hamur için gerekli olan tüm malzemeleri bir kapta karıştırın ve unu azar azar ilave ederek yoğurmaya başlayın.
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