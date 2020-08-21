Enes Batur'un sevgilisini bıraktılar arabasına baktılar! Fenomen para kırdı
Enes Batur, yeni sevgilisi Ecenaz Üçer'le Nişantaşı'nda yakalandı. Enes Batur'un arabası ise sevgilisinden daha çok dikkat çekti.
Youtube hiçbir vasfı olmayan kişilere 'şöhret' ve para kapılarını açıyor. YouTube'da yayımladığı videolardan kazandığı parayla geçtiğimiz sene bir film yapan fenomen Enes Batur, o filmin reklamı için oyuncu Damla Aslanalp ile sahte bir düğün töreni düzenleyerek evlendiğini söylemişti. Şimdilerde ise Enes Batur, yeni sevgilisiyle adından söz ettiriyor.
Enes Batur Sungurtekin, önceki gün yeni sevgilisiyle Nişantaşı'nda görüntülendi fakat yeni sevgilisinden ziyade Batur'un yeni arabası dikkatleri üzerine çekti. Yeni bir aşka yelken açan Batur, Ecenaz Üçer ile bir alışveriş merkezinden çıkarken kameralara takıldı.
Nişantaşı'nda Enes Batur'un yeni satın aldığı arabayı görenler bir daha dönüp baktı. BAtur'un arabasının fiyatı ise dudak uçuklatan cinsten.
Snob Magazin'in haberine göre, genç fenomenin yeni aracının 1 milyon 350 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.