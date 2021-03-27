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Enes Batur'un lüks aracı olay! Son arabasını görenlerin ağzı açık kaldı

Enes Batur'un lüks aracı olay! Son arabasını görenlerin ağzı açık kaldı

ETİLER'de yaptığı kazayla Camaro SS marka aracını Enes Batur, perte çıkarmıştı. Yeni arabası oldukça lüks bir cip oldu.

Enes Batur'un lüks aracı olay! Son arabasını görenlerin ağzı açık kaldı

Sosyal medya fenomeni Enes Batur geçtiğimiz yıl Etiler’de kaza yapmış, 1 milyon 350 bin lira değerindeki Camaro SS marka aracı kullanılamaz hale gelmişti. 

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Enes Batur'un lüks aracı olay! Son arabasını görenlerin ağzı açık kaldı

Genç YouTuber, olayın ardından kendine yeni bir araç satın aldı ve bu kez tercihini cipten yana kullandı.

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Enes Batur'un lüks aracı olay! Son arabasını görenlerin ağzı açık kaldı

Enes Batur, 1 milyon lira ödediği Hummer marka cipine bazı değişiklikler yaptı. Batur yaptığı değişikleri sosyal medyada paylaşarak takipçilerine "Nasıl olmuş" diye sordu.

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Enes Batur'un lüks aracı olay! Son arabasını görenlerin ağzı açık kaldı

Instagram'da arabasını paylaşan Batur'a birçok kişi kazasız belasız kullanması için iyi dileklerde bulundu.

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