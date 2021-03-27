Enes Batur'un lüks aracı olay! Son arabasını görenlerin ağzı açık kaldı
ETİLER'de yaptığı kazayla Camaro SS marka aracını Enes Batur, perte çıkarmıştı. Yeni arabası oldukça lüks bir cip oldu.
Sosyal medya fenomeni Enes Batur geçtiğimiz yıl Etiler’de kaza yapmış, 1 milyon 350 bin lira değerindeki Camaro SS marka aracı kullanılamaz hale gelmişti.
Genç YouTuber, olayın ardından kendine yeni bir araç satın aldı ve bu kez tercihini cipten yana kullandı.
Enes Batur, 1 milyon lira ödediği Hummer marka cipine bazı değişiklikler yaptı. Batur yaptığı değişikleri sosyal medyada paylaşarak takipçilerine "Nasıl olmuş" diye sordu.
Instagram'da arabasını paylaşan Batur'a birçok kişi kazasız belasız kullanması için iyi dileklerde bulundu.