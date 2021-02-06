Enes Batur'un kadın takipçisi istedi kırmadı isteme töreninde eğlenceli anlar
Enes Batur, takipçisinden gelen isteği kırmadı. Batur, anne babasını kaybeden takipçisinin kız isteme törenine katılarak, çiftin söz kurdelesini kesti.
Youtuber Enes Batur, yine bir ilke imza attı. Batur, takipçisinden gelen istek üzerine kendisini kız isteme töreninde buldu.
Instagram üzerinden bir kadın takipçisi, "Eğer kız istemeye benimle gelir, kurdelemizi de kesersen beni çok mutlu edersin. Aşırı mutlu olurum'' yazdı.
Bu mesajı üzerine şaşkınlık yaşayan Batur, takipçisinin isteğini kırmadı. Takım elbisesini giyip, kız isteme törenine katılan fenomen isim, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Kullanıcılardan binlerce beğeni ve yorum alan Enes Batur, paylaşımına "Hayatımın en garip günüydü." notunu düştü.