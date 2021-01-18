Enes Batur'un Ferrari Tofaş benzetmesi olay! Twitter'da tepkiler giderek büyüdü
Youtuber Enes Batur, Twitter'ı karıştırdı. Sarışın-esmer kadın ayrımı yapan Batur, benzetmeyi ise Ferrari, Tofaş diyerek yaptı.
Küçük yaştan beri YouTube'da çektiği oyun videolarıyla tanınan Enes Batur, sosyal medyayı birbirine katmayı yine başardı. Zaman zaman gündemde ön plana çıkmak için skandallara imza atan Batur, bu kez kadınlar hakkında benzetmesiyle olay yarattı.
Sarışın sevgilisi Ecenaz Üçer'le bir beraberlik yaşan Batur, sevgilisine yaranmak için Twitter'a şunları yazdı:
"Sarışınlar varken esmerlere bakanlar... Evinde Ferrari varken dışarıdaki tofaşa bakmak gibi..."
Youtuber Enes Batur, bu açıklamasıyla büyük tepki topladı. Twitter'da Batur'un bir dönem saçlarını sarıya boyattığı saçlarının fotoğrafını paylaşanlar hem dalga geçti hemde Batur'a tepki gösterdi.
İşte Enes Batur'un kadınlar hakkındaki Twitter paylaşımının ardından gelen yorumlar...