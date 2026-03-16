Enes Batur'un 3 yıllık sessizliği 24 saatte servete dönüştü! Bir videodan kazandığı paraya bakın...
YouTube dünyasının en çok konuşulan ismi Enes Batur, yaklaşık üç yıllık gizemli sessizliğini 'Hayattayım' başlıklı sarsıcı bir vlog ile bozdu. 14 Mart 2026’da yayınlanan video, ilk 24 saat içinde 10 milyon izlenme barajını aşarak rekora imza attı.
YouTube Türkiye'nin zirvesindeyken bir anda sırra kadem basan Enes Batur, geri dönüşüyle dijital dünyayı resmen infilak ettirdi. 14 Mart'ta yüklediği videoda hem fiziksel evrimiyle hem de 'Hayat amacımı kaybettim' şeklindeki karanlık itiraflarıyla gündemi tekeline aldı. 3 yılın ardından gelen bu 10 milyonluk rekor izlenme, Batur'a bakın kaç para kazandırdı...
Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası birçok kullanıcı Batur’un değişimini konuşmaya başladı.
Bir dönem Türkiye’nin en popüler YouTuber’ları arasında gösterilen Batur, yaşadığı zor süreç nedeniyle platformdan uzaklaşmış ve uzun süre ortalarda görünmemişti. Ancak son yayımladığı video ile yeniden YouTube’a dönüş yapan fenomen, yaşadıklarını ilk kez anlattı.
"AYLARCA KİMSEYLE KONUŞMADIM"
Yaşadığı duygusal çöküşü anlatan Batur, "Hayat amacımı kaybettim. Amacım, Youtube video çekmek ve arkadaşlarımın olmasıydı. İlişkim bittikten sonra uzun süre yalnız kaldım, aylarca kimseyle konuşmadım. Adeta delirdim. Düşüşe geçtim, depresyona girdim. Kalbini kırdığım insanlardan tek tek özür dilerim" şeklinde konuştu.