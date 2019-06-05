Enes Batur'u evlilik de kurtarmadı! Hayal kırıklığına uğradı

Sosyal medya hesabından düğün davetiyesini paylaşarak herkesi şaşırtan Enes Batur, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Damla Aslanalp ile dünya evine girmişti. Birçok kişi tarafından evliliğinin yalan olduğu düşünülen Batur'un filminin reklamı için evlilik haberlerini çıkardığı iddia edilmişti.