Enes Batur'u evlilik de kurtarmadı! Hayal kırıklığına uğradı
Geçtiğimiz günlerde evlenerek herkesi şaşırtan fenomen Enes Batur'un ikinci filmi Gerçek Kahraman, gişede yere çakıldı.
Sosyal medya hesabından düğün davetiyesini paylaşarak herkesi şaşırtan Enes Batur, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Damla Aslanalp ile dünya evine girmişti. Birçok kişi tarafından evliliğinin yalan olduğu düşünülen Batur'un filminin reklamı için evlilik haberlerini çıkardığı iddia edilmişti.
Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? filminin devam halkası olan Enes Batur Gerçek Kahraman büyük umutlarla vizyona girmişti. Youtuber Enes Batur'un yeni filmi Gerçek Kahraman, gişede umduğunu bulamadı. Enes Batur, filmin galasında hedefi yüksek tutmuş ve gelmiş geçmiş en yüksek gişeye ulaşmak istediğini açıklamıştı.
Sosyal medya fenomeni Enes Batur Sungurtekin'in yeni filmi 'Enes Batur Gerçek Kahraman'a beklenen ilgi gösterilmedi. Film, 84 bin 513 kişiyle açılırken Batur'un bir önceki filminden 5 kat daha az izlendi.
1 haftalık sürede Enes Batur Gerçek Kahraman filmi yalnızca 85 bin kişi tarafından izlendi. Serinin ilk filmi Hayal mi Gerçek mi'yi ise ilk haftada 160 bin kişi seyretmişti.