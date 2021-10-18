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Enes Batur'dan Okan Bayülgen'e cevap: Onun yerinde olsam ayaklarımı uzatır...

Enes Batur'dan Okan Bayülgen'e cevap: Onun yerinde olsam ayaklarımı uzatır...

Enes Batur, sosyal medya fenomenleri için “Hepsi çöp, hepsi zavallı” diyen Okan Bayülgen için Onun yerinde olsam villamda ayaklarımı uzatır, dinlenirdim” ifadelerini kullandı.

Enes Batur'dan Okan Bayülgen'e cevap: Onun yerinde olsam ayaklarımı uzatır...

İstanbul Taksim'de bir lansman gecesine katılan YouTuber Enes Batur, Okan Bayülgen’in sosyal medya ünlüleri için söylediği “Onların hepsi çöp” sözlerine ilişkin konuştu. 

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Enes Batur'dan Okan Bayülgen'e cevap: Onun yerinde olsam ayaklarımı uzatır...

"Onun yerinde olsam villamda ayaklarımı uzatır..."

Hürriyet'ten Sayit Durmaz ve Deniz Boy imzalı habere göre, Batur, “Onun bu yaptığı tamamen çocukluk. Onun yerinde olsam villamda ayaklarımı uzatır, dinlenirdim” ifadelerini kullandı.

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Enes Batur'dan Okan Bayülgen'e cevap: Onun yerinde olsam ayaklarımı uzatır...

 “Hepsi çöp, hepsi zavallı”

Haber Global’de ekrana gelen 'Tarafını Seç' isimli programa katılan Okan Bayülgen, sosyal medya fenomenleri için “Hepsi çöp, hepsi zavallı” yorumunda bulunmuştu.

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Enes Batur'dan Okan Bayülgen'e cevap: Onun yerinde olsam ayaklarımı uzatır...

Bayülgen, 'fenomenlerin sadece bazı uygulamalar var olduğu sürece geçerliliğini koruduğunu' son dönemlerde bu tip işlere bulaşan sanatçılardan ise 'utanç duyduğunu' söylemişti.

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