Enes Batur'a ne oldu? Hakkında tarikat iddiaları çıktı! Eski sevgilisi evlenince psikolojisi bozuldu, yakın arkadaşı patladı!
Son dönemde yaptığı paylaşımlarla ve hamlelerle gündeme gelen Enes Batur'ın ciddi psikolojik sorunlar yaşıyor olabileceği iddiaları vardış Bir sosyal medya içerik üreticisi Batur hakkında 'tarikat' iddiasında bulundu. Enes Batur'un dostu ise yaşanılanlar karşısında daha fazla dayanamadı, patladı.
Sosyal medya fenomeni Enes Batur, 16 milyon aboneye sahip YouTube kanalını kapattı ve Instagram’daki biri hariç tüm fotoğraflarını sildi. Özellikle eski sevgilisi Başak Karahan’ın evlilik süreciyle ilgili yaptığı paylaşımlarla da gündeme gelen Enes Batur'a ne oldu? Eski sevgilisi evlenince psikolojinin bozulduğu iddiaları çok konuşuluyordu. Yakın arkadaşı Berkcan Güven'in yaptığı o paylaşım gündeme geldi.
Yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Enes Batur'un ciddi psikolojik sorunları olduğu konuşuluyordu.
CharmQuell adlı sosyal medya hesabı, Batur’un bazı paylaşımlarının bir tarikatla ilişkilendirilebileceğini öne sürdü. Enes Batur'la 2023 yılından beri tanışık olduklarının altını çizen CharmQuell, Enes’in oturduğu mekandaki objelerle bile tuhaf ilişkileri olduğunu iddia etti.
Bu iddialar sosyal medyada gündem olurken Enes Batur’un yakın çevresinden Berkcan Güven sessiz kalmadı.