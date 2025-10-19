Enes Batur'a ne oldu? Hakkında tarikat iddiaları çıktı! Eski sevgilisi evlenince psikolojisi bozuldu, yakın arkadaşı patladı!

Sosyal medya fenomeni Enes Batur, 16 milyon aboneye sahip YouTube kanalını kapattı ve Instagram’daki biri hariç tüm fotoğraflarını sildi. Özellikle eski sevgilisi Başak Karahan’ın evlilik süreciyle ilgili yaptığı paylaşımlarla da gündeme gelen Enes Batur'a ne oldu? Eski sevgilisi evlenince psikolojinin bozulduğu iddiaları çok konuşuluyordu. Yakın arkadaşı Berkcan Güven'in yaptığı o paylaşım gündeme geldi.