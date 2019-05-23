Enes Batur ve Tulu Bacı evlendi! İşte düğünden o kareler
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından düğün davetiyesini paylaşan ünlü fenomen Enes Batur, sevgilisi Tulu Bacı ile dün akşam dünya evine girdi.
YouTube videolarının her biri milyonlar tarafından izlenen fenomen Enes Batur, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından düğün davetiyesini paylaşarak ''Hadi bakalım bütün arkadaşlarıma özelden yolladım!'' notuyla 22 Mayıs'ta sevgilisi Tulu Bacı ile nikah masasına oturacağını duyurmuştu.
Enes Batur, dün akşam gerçekleştirilen törenle Tulu Bacı ile nikah masasına oturdu. Günlerdir damatlık provasından yeni evine kadar paylaşımlar yapan 21 yaşındaki Enes Batur, dün akşam düzenlenen kır düğünü ile dünya evine girdi.
Enes Batur, kullandığı kırmızı spor arabasını gelin arabası yaparak kendisi kullandı.
Enes Batur'un sosyal medyadan yaptığı evlilik açıklamasına takipçileri inanamamış ve yakın zaman sonra yeni filmi vizyona girecek olan Batur'un bu hamlesinin filmin reklamı olduğu iddia edilmişti.