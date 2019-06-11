Enes Batur Survivor'da: Çıldırmama ramak kaldı

Enes Batur Survivor'da: Çıldırmama ramak kaldı

Survivor'a giden sosyal medya fenomeni Enes Batur, Acun Ilıcalı ile birlikte Dominik'e uçtu. Enes Batur, adaya ayak bastığı ve uçuştan detayları paylaştı.

Enes Batur Survivor'da: Çıldırmama ramak kaldı - Sayfa 1

Son olarak evlilik ve yeni filmiyle gündemde yer alan sosyal medya fenomeni Enes Batur, geçtiğimiz günlerde yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı'nın çağrısı ile Survivor'a konuk olmayı kabul etmişti. 

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Enes Batur Survivor'da: Çıldırmama ramak kaldı - Sayfa 2

Acun Ilıcalı'nın özel jetiyle yola çıkan Enes Batur ve ünlü yapımcı, Survivor'ın yapıldığı Dominik'e ayak bastı. 

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Enes Batur Survivor'da: Çıldırmama ramak kaldı - Sayfa 3

Birlikte 14 saat yolculuk yapan ikiliden Enes Batur yolculuk anlarını sosyal medyadan yayınladı. 

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Enes Batur Survivor'da: Çıldırmama ramak kaldı - Sayfa 4

Yolculuğun uzun sürmesinden dert yanan Batur, "Çıldırmama ramak kaldı" dedi. 

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