Enes Batur Survivor'da: Çıldırmama ramak kaldı
Survivor'a giden sosyal medya fenomeni Enes Batur, Acun Ilıcalı ile birlikte Dominik'e uçtu. Enes Batur, adaya ayak bastığı ve uçuştan detayları paylaştı.
Son olarak evlilik ve yeni filmiyle gündemde yer alan sosyal medya fenomeni Enes Batur, geçtiğimiz günlerde yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı'nın çağrısı ile Survivor'a konuk olmayı kabul etmişti.
15
Acun Ilıcalı'nın özel jetiyle yola çıkan Enes Batur ve ünlü yapımcı, Survivor'ın yapıldığı Dominik'e ayak bastı.
25
Birlikte 14 saat yolculuk yapan ikiliden Enes Batur yolculuk anlarını sosyal medyadan yayınladı.
35
Yolculuğun uzun sürmesinden dert yanan Batur, "Çıldırmama ramak kaldı" dedi.
45