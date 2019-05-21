Enes Batur gişe rekoru kırmıştı! Bakın kazandığı parayla ne yapmış

Yeni filmi 'Enes Batur: Gerçek Kahraman' için gün sayan Batur, hayranlarına da bir müjdeli haber verdi. Batur açıklamasında "İkinci film başarılı olur, güzel bir şeyler kazanırsak güzel bir araba almak istiyorum. Eğer film 3 milyon izlenmeyi geçerse takipçilerime 100 bin TL'lik bir çekiliş yapacağım" dedi.