Enes Batur evlenerek herkesi şaşırtmıştı! Evliliği hakkındaki gerçeği açıkladı!
Bir süre önce rol arkadaşı Damla Aslanalp ile evlendiğini duyuran YouTuber Enes Batur, sonunda evliliği hakkındaki gerçeği açıkladı.
Ünlü fenomen Enes Batur, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından düğün davetiyesinin fotoğrafını paylaşarak evleneceğini duyurmuştu. Ardından Damla Aslanalp ile düğün fotoğraflarını paylaşmış ve evlendiğini duyurmuştu.
Ancak Enes Batur'un takipçileri başta olmak üzere pek kişi evliliğin gerçek olmadığını yeni çıkan Enes Batur Gerçek Kahraman filminin reklam çalışması olduğunu iddia etmişti. İddialar doğru çıktı ve Batur, bir video yayınlayarak evlenmediğini söyledi.
Dün sosyal medya hesabından bir video yayınlayan fenomen evlilik iddialarına son noktayı koydu.
Şaka yaptığını söyleyen Batur "Şu ana kadar evlendiğimize hala, ciddi ciddi inanan varsa onlardan özür diliyorum. Fakat siz bana evlen evlen diye baskı yaptınız. Yaptığım sadece küçük bir şakaydı" dedi.