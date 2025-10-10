Enes Batur 16 milyonluk Youtube kanalını kapattı! Sevgilisi onu terkedip evlenince...
Sosyal medya fenomeni Enes Batur, geçtiğimiz günlerde Youtube kanalından binlerce video silmişti. Şimdi ise 16 milyon abonesi bulunan Youtube kanalını kapattı. Son zamanlarda sosyal medya hamleleriyle çok konuşulan Enes Batur, uzatmalı sevgilisi Başak Karahan evlenince yaptıkları ile kafa karıştırmıştı.
Türkiye'nin ilk Youtuber'larından biri olan Enes Batur Sungurtekin'in son zamanlarda sosyal medyada görülen hamleleri çok konuşuluyor ve görenleri şaşırtıyordu. Son olarak kanal kapatma kararı takipçilerini daha büyük şaşkınlığa uğrattı. Ünlü fenomenin, 16 milyon abonesi bulunan YouTube kanalını tamamen kapattığı ortaya çıktı. Fenomen, geçen günlerde son üç yıldır video atmadığı kanalındaki binlerce videoyu da silmişti.
SON DÖNEMDE YAŞADIKLARI GÜNDEM OLMUŞTU
Bir dönem YouTube'da milyonların takip ettiği Enes Batur, eski sevgilisi Başak Karahan evlendikten sonra yaptıklarıyla gündeme gelmişti.
Başak Karahan'ın evlendiği gün Enes Batur onun gelinli halinin yanına tekerlekli sandalye de bir figür eklemişti. Enes Batur Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "Diğer dünyalarla evlen" notunu düşmüştü.
Enes Batur ile Başak Karahan uzun yıllardır birlikteydi. Enes Batur'dan ayrılan Başak Karahan Eylül ayında Halil Ünlü ile dünyaevine girdi.