Enes Batur 16 milyonluk Youtube kanalını kapattı! Sevgilisi onu terkedip evlenince...

Türkiye'nin ilk Youtuber'larından biri olan Enes Batur Sungurtekin'in son zamanlarda sosyal medyada görülen hamleleri çok konuşuluyor ve görenleri şaşırtıyordu. Son olarak kanal kapatma kararı takipçilerini daha büyük şaşkınlığa uğrattı. Ünlü fenomenin, 16 milyon abonesi bulunan YouTube kanalını tamamen kapattığı ortaya çıktı. Fenomen, geçen günlerde son üç yıldır video atmadığı kanalındaki binlerce videoyu da silmişti.