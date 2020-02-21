Enerji ihtiyacını karşılayan besinler nelerdir yorgun hissedenler dikkat!
Kendini sürekli halsiz ve yorgun hissedenler bazı besinler ile ihtiyacı olan enerjiyi karşılayabilir. Peki hangi besinler enerji verir? İşte yanıtı...
Enerji ihtiyacı olan kişilerin kuruyemiş tüketimini arttırmaları gerekir. Badem, fındık, ceviz, kaju gibi yemişler enerji verimini arttırır.
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Sebzelerden ise enerji verenler, enginar, maydonoz, nane gibi gıdalardır.
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Meyvelerde muz, çilek, ahududu, böğürtlen gibi meyveler iyi enerji verir. Muz, yüksek oranda potasyum içerdiği için kasların sağlığını korur.
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Somon balığı, balık eti, yağsız kırmızı et iyi enerji kaynağıdır.
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