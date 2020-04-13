Endonezya'da koronavirüs nedeniyle halkı evde tutmak için 'hayaletler' devrede
Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Kepuh kasabasında yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında halkın sokağa çıkmasını engellemek amacıyla "hayaletli caydırma önlemi" uygulamaya kondu.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılan koronavirüs salgını ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Kepuh kasabasında yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında halkın sokağa çıkmasını engellemek amacıyla "hayaletli caydırma önlemi" uygulamaya kondu.
Endonezya basınındaki habere göre, kefen şeklinde beyaz örtüye sarılan ve yüzleri beyazla boyanmış kişilerin sokaklarda yürüdüğü "hayaletli caydırma önlemi", kasaba yetkilileri ve gönüllüler tarafından polisle iş birliği içerisinde uygulamaya konuldu.
Farklı ve caydırıcı olabileceği düşünüldüğü için hayata geçirilen uygulamayla halkın sokağa çıkma sıklığının düşürülmesi ve sosyal mesafenin korunması amaçlanıyor.
"Hayaletli caydırma önlemi" sosyal medyada büyük ilgiyle karşılanırken, uygulamanın beklenen etkiyi göstermediği ancak tedbirleri hatırlattığı yorumları yapıldı.
Ulusal basındaki haberlerde, uygulama nedeniyle çocuklar ve çocuklu ailelerin sokağa çıkmadığı kaydedildi.