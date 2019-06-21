Endonezya'da kibrit fabrikasında yangın çıktı en az 30 kişi öldü

Endonezya'da kibrit fabrikasında yangın çıktı en az 30 kişi öldü

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda bir çakmak fabrikasında çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Çıkan yangında en az 30 kişinin öldüğü bildirildi. Polis fabrikada inceleme yaptı.

Endonezya'da kibrit fabrikasında yangın çıktı en az 30 kişi öldü - Sayfa 1

Endonezya'nın, Sumatra adasında bir kibrit fabrikasında yangın çıktı. En az 30 kişinin hayatını kaybettiğinden endişelenilen yangında ilk belirlemelere göre en az 4 çocuğun cesedine ulaşıldı.

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Endonezya'da kibrit fabrikasında yangın çıktı en az 30 kişi öldü - Sayfa 2

Yetkililer, fabrika işçilerinin kadın olduğunu ve çocuklarını da birlikte işe getirmelerinin muhtemel olduğunu söyledi. 

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Endonezya'da kibrit fabrikasında yangın çıktı en az 30 kişi öldü - Sayfa 3

Kuzey Sumatra'nın Felaket Ajansı Başkanı Riadil Lubis, "Yangına neyin neden olduğunu bilmiyoruz, ancak söndürüldü" açıklamasını yaptı. 

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Endonezya'da kibrit fabrikasında yangın çıktı en az 30 kişi öldü - Sayfa 4

Endonezya'da 2017'de yapılan bir araştırmaya göre ülkede kadınları çalıştıran iş yerlerinin zorlu çalışma koşulları var. 

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