Endonezya'da kibrit fabrikasında yangın çıktı en az 30 kişi öldü
Endonezya'nın Sumatra Adası'nda bir çakmak fabrikasında çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Çıkan yangında en az 30 kişinin öldüğü bildirildi. Polis fabrikada inceleme yaptı.
Endonezya'nın, Sumatra adasında bir kibrit fabrikasında yangın çıktı. En az 30 kişinin hayatını kaybettiğinden endişelenilen yangında ilk belirlemelere göre en az 4 çocuğun cesedine ulaşıldı.
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Yetkililer, fabrika işçilerinin kadın olduğunu ve çocuklarını da birlikte işe getirmelerinin muhtemel olduğunu söyledi.
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Kuzey Sumatra'nın Felaket Ajansı Başkanı Riadil Lubis, "Yangına neyin neden olduğunu bilmiyoruz, ancak söndürüldü" açıklamasını yaptı.
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Endonezya'da 2017'de yapılan bir araştırmaya göre ülkede kadınları çalıştıran iş yerlerinin zorlu çalışma koşulları var.
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