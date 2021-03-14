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Endişe yarattı! Arnavutköy'de "kırmızı dere" tedirginliği

ARNAVUTKÖY'de çok sayıda fabrikanın bulunduğu sanayi bölgesinden geçen dere, kimyasallar nedeniyle kırmızı akmaya başladı. Çevre sakinleri duruma tepki gösterirken kırmızıya bürünen dere havadan da fotoğraflandı.

Endişe yarattı! Arnavutköy'de "kırmızı dere" tedirginliği

Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde fabrikalar bölgesindeki dereden akan su kırmızıya büründü. 2 gündür derenin renginin kırmızıya döndüğü Hadımköy'de, vatandaşlar endişeye kapıldı. 

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Endişe yarattı! Arnavutköy'de "kırmızı dere" tedirginliği

Dereye karışan kimyasalın fabrikalardan birinden bırakıldığı iddia eden vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

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Endişe yarattı! Arnavutköy'de "kırmızı dere" tedirginliği

Derenin ara sıra mavi aktığını, son 2 gündür de deredeki suyun renginin kırmızıya döndüğünü söyleyen bir çevre sakini tedirgin olduğunu ifade etti. 

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Endişe yarattı! Arnavutköy'de "kırmızı dere" tedirginliği

Dereye bir fabrika tarafından izinsiz boşaltım yapılmış olabileceğini iddia eden vatandaşlar, derenin yakınında yerleşim yeri ve onlarca fabrikanın bulunduğuna dikkat çektiler. 

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