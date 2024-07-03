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Ender Saraç'ın yargılandığı davada karar çıktı! Oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddia ediliyordu

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Ender Saraç'ın yargılandığı davada karar çıktı! Oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddia ediliyordu

Doktor Ender Saraç'ın, 2017 ve 2021 yılları arasında Beşiktaş'ta 13 yaşındaki oğluna yönelik "cinsel istismarda" bulunduğu iddiasıyla 12 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

Ender Saraç'ın yargılandığı davada karar çıktı! Oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddia ediliyordu

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Ender Saraç ve avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Duruşmada savunma yapan Ender Saraç'ın avukatı Altın Mimir, yargılamanın en büyük mağdurlarının müvekkili ve çocuğu olduğunu belirterek, müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

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Ender Saraç'ın yargılandığı davada karar çıktı! Oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddia ediliyordu

Duruşmada savunma yapan Saraç, boşanma aşamasındaki eşi Benan Saraç'ın, avukatı aracılığıyla sosyal medyada yayınlanan söz konusu görüntüleri Muhammet Yakut'a göndererek paylaştırdığını belirterek, bu görüntülerin yapay zekayla oluşturulduğunu ve kendisine komplo kurulduğunu savundu.

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Ender Saraç'ın yargılandığı davada karar çıktı! Oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddia ediliyordu

Ender Saraç'a son sözü soruldu

Son sözü sorulan sanık Ender Saraç, "Bu suçu asla ve asla işlemedim. Bir komploya kurban gittim, mahkemenizden beraat talep ederim." dedi.

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Ender Saraç'ın yargılandığı davada karar çıktı! Oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddia ediliyordu

Beraat etti

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Saraç'ın, üzerine atılı suçu işlemediğinin sabit olduğu gerekçesiyle beratına karar verdi.

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