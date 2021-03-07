Ender Gündüzlü bir kez daha Hadise'yi mahkemeye verdi! Tazminat şoku
Pop müziğin sevilen ismi Hadise, kendisine açılan ikinci bir dava ile büyük şok yaşadı.
Olsun ve Küçük Bir Yol şarkılarıyla son zamanlarda gündem olan Hadise, ikinci bir dava şokuyla neye uğradığını şaşırdı. 35 yaşındaki Hadise'nin başına yıllar önce yaptığı şarkı dert açtı.
‘Aşk Kaç Beden Giyer’in bestecisi Ender Gündüzlü, Hadise'yle ilgili ilk davasını İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açmıştı.
Gündüzlü'nün iddiasına göre Hadise 2 yıl önce Trendyol alışveriş sitesiyle 500 bin Euro karşılığında reklam anlaşması imzalamıştı ve “Aşk Kaç Beden Giyer”in site reklamlarında kullanılmasına izin vermişti.
Hadise bunun için Ender Gündüzlü, söz yazarı Deniz Erten’den ve yapımcı Bülent Seyhan’dan izin almamıştı.