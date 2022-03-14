BIST 2.071
DOLAR 14,83
EURO 16,22
ALTIN 942,68

En zor ve en kolay sanatçı itirafı geldi! 'İnanmıyorum' diyen Sinan Akçıl'dan Gülşen açıklaması

En zor ve en kolay sanatçı itirafı geldi! 'İnanmıyorum' diyen Sinan Akçıl'dan Gülşen açıklaması

Önceki gün boks organizasyonunda sahneye çıkan Sinan Akçıl, samimi bir itirafta bulundu.

En zor ve en kolay sanatçı itirafı geldi! 'İnanmıyorum' diyen Sinan Akçıl'dan Gülşen açıklaması

Sinan Akçıl, önceki akşam Güngören'de düzenlenen özel bir boks gecesinde sahne aldı. Akçıl, basın mensuplarının sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi.

111
En zor ve en kolay sanatçı itirafı geldi! 'İnanmıyorum' diyen Sinan Akçıl'dan Gülşen açıklaması

Rusya'nın Ukrayna işgaline dikkat çekmek isteyen Akçıl önce gazetecilere giydiği tişörtü gösterdi. 

211
En zor ve en kolay sanatçı itirafı geldi! 'İnanmıyorum' diyen Sinan Akçıl'dan Gülşen açıklaması

Akçıl, "Ukrayna için barış istiyorum. Savaşın durması en büyük isteğim. Böyle bir tişört giyerek, Ukrayna’ya destek olmak istedim." dedi.

311
En zor ve en kolay sanatçı itirafı geldi! 'İnanmıyorum' diyen Sinan Akçıl'dan Gülşen açıklaması

Akçıl, ayrıca, "Kar yağışı olmasına rağmen yoğun bir talep var, burada sıcak bir ortam var." ifadelerini kullandı.

411