En zengin 10 Türk belli oldu! Murat Ülker zirvede dolar milyarderi sayısı 27'den 24'e düştü

ABD merkezli Forbes dergisi, 2022 yılı dünyanın en zenginleri listesini yayımladı. Dünyada zirvede 219 milyar dolarlık servetiyle Tesla'nın kurucusu Elon Musk yer aldı. Geçen yıl ilk sırada yer alan Amazon'un CEO'su Jeff Bezos 171 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıraya geriledi. Türkiye'de ise Murat Ülker, 4.7 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı. İşte Türkiye'nin en zengin 10 Türk'ü...