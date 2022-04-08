En zengin 10 Türk belli oldu! Murat Ülker zirvede dolar milyarderi sayısı 27'den 24'e düştü
ABD merkezli Forbes dergisi, 2022 yılı dünyanın en zenginleri listesini yayımladı. Dünyada zirvede 219 milyar dolarlık servetiyle Tesla'nın kurucusu Elon Musk yer aldı. Forbes dergisine göre, Türkiye’de dolar milyarderi sayısı 27’den 24’e geriledi. En zengin Türk listesinin başında ise Murat Ülker yer aldı.
ABD merkezli Forbes dergisi, 2022 yılı dünyanın en zenginleri listesini yayımladı. Dünyada zirvede 219 milyar dolarlık servetiyle Tesla'nın kurucusu Elon Musk yer aldı. Geçen yıl ilk sırada yer alan Amazon'un CEO'su Jeff Bezos 171 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıraya geriledi. Türkiye'de ise Murat Ülker, 4.7 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı. İşte Türkiye'nin en zengin 10 Türk'ü...
1- Murat Ülker
Forbes'in listesine göre Türkiye'de Murat Ülker, 4.7 milyar dolarlık servetiyle 'en zenginler' listesinde ilk sırada yer aldı. 2020 yılında serveti 6.3 milyar dolar Ülker, dünya sıralamasında 421'inci sıradan 601'inci sıraya geriledi.
2- Ferit Şahenk
Türkiye'nin en zenginleri listesinin ikinci sırasında 2,4 milyar dolarlık servetiyle Ferit Şahenk yer aldı. 2021 yılında 3 milyar dolarlık servete sahip olan Şahenk, 2022 listesinde 1292'nci sırada yer buldu.
3- Hamdi Ulukaya
Hamdi Ulukaya Türkiye'nin en zenginleri listesinin 3. sırasında yer aldı. ABD'deki Türk yoğurt devi olan Hamdi Ulukaya, Forbes'in en zengin Türkler listesinde 2,4 milyar USD servetiyle 3. sırada yer almaktadır. Forbes’e göre serveti 2014 yılı itibarıyla 1,92 milyar dolardı.