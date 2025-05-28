En yüksek promosyonu veren banka belli oldu! Milyonlarca emekli için harekete geçtiler
Emeklilere sunulan banka promosyonları güncellenmeye devam ediyor. Emekli maaşını belirli bankalara taşıyanlar, 25.000 TL'ye varan promosyon ödemesi alabiliyor. Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Herkes promosyon alabiliyor mu?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor sorusuna yanıt arayan milyonlarca emekli, Vakıfbank, Yapı Kredi, Denizbank, Akbank, Halkbank gibi pek çok bankanın promosyonlarını sorguluyor. Sabah'ta yer alan habere göre birçok banka 2025 itibarı ile emekliye ödenen banka promosyonlarını güncelledi. İşte banka banka son durum...
GARANTİ BANKASI
Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuyor. Emekli promosyon avantajından 13 – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekliler yararlanabilir.
İŞ BANKASI
Maaş Aralığı - Promosyon Tutarı
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 12.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 16.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 18.500 TL
20.000 TL ve daha fazla olanlar 21.000 TL
DENİZBANK
3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emeklilere;
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL.
Ayrıca yeni hesap açan ve kampanyaya katılan emeklilere ek olarak;
Mobil Deniz uygulamasını indirip kullanması durumunda 1,000 TL Nakit,
KMH ürün başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 1,000 TL Nakit,
Kredi Kartı başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 2,000 TL Nakit,
Fatura otomatik ödeme talimatı vermesi durumunda maaş tutarına göre;
0-9.999 TL arası maaş alanlara 1.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 2.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 3.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 4.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.