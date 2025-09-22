En yüksek emekli promosyonu veren bankalar belli oldu!
Emekli müşterilerini başka bankalara kaptırmak istemeyen bankalar, emekli promosyon kampanyalarına yeni bir soluk getirdi. Eylül ayı için yenilenen emekli maaş promosyonları, ek ödemeler ile birlikte 30 bin TL'yi buluyor.
Bu kapsamda SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlar, en yüksek emekli maaş promosyonu veren bankaları araştırıyor.
VAKIFBANK
Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan Protokol kapsamında, gelir/aylık alanlara promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Emekli maaşını VakıfBank'a taşıyan ve 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank'tan almayı taahhüt eden emekliler, promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
Promosyon ödemesi için en yakın VakıfBank şubesine müracaat edebilir, VakıfBank yurt içi ATM cihazlarını kullanabilir ya da VakıfBank Mobil aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz.
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri, 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
Brüt maaş tutarı;
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlar 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacaklardır.
SGK'dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri de başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alacaklardır.
Halkbank Mobil'de İşlemler> Emeklilik İşlemleri>Emekli Promosyon Başvurusu veya Başvuru>Emekli Promosyon Başvurusu menülerinden promosyon başvurusu işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Bankadan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
Promosyon ödemesine ilişkin başvurular; şubeler, İnternet Şubesi, Ziraat Mobil, ATM'ler, SMS, Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapılabilmektedir.