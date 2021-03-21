En yeni otomobil modelleri görücüye çıktı! Tasarımları göz kamaştırdı
Pandeminin 2021'de de etkisini sürdürmesiyle fuar iptali haberleri gelmeye devam ederken firmalarda dijital ve sessiz tanıtımlarına devam ediyor. Birbirinden yeni otomobil modelleri görücüye çıktı.
SKODA KUSHAQ
VW Grubu'nun başarılı Çekyalı markası Skoda Hindistan'a özel olarak ürettiği Kushaq'ı tanıttı.
4.221 mm uzunluk, 1.760 mm genişlik ve 1.612 mm yükseklik değerlerine sahip olan Kushaq'ın markanın başka bir modeli Kamiq'den biraz daha kısa ve dar olduğunu görüyoruz.
Araçta standar olarak 7 inçlik bir multimedya ekranı gelirken, üst donanımda bu 10 inç'e çıkıyor. Üst versiyonlarda ayrıca LED ambiyans aydınlatması, soğutmalı deri ön koltuklar ve gelişmiş ses sistemi sunuluyor.
Skoda Kushaq'ta 1.0 TSI 3 silindirli turbo benzinli bir motor bulunuyor. 115 beygir güç ile 175 Nm tork üretebilen araç, 6 ileri manuel veya 6 ileri otomatik şanzıman ile alınabilecek.