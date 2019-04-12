En yakın arkadaşı eşiyle yatınca İfşa görüntülerini her yerde paylaştı

En yakın arkadaşı eşiyle yatınca İfşa görüntülerini her yerde paylaştı

Çin'de aldatılan bir erkeğin tüm dünyaya servis ettiği videoda karısının, en yakın arkadaşıyla birlikte olduğu görüntüler ortaya çıktı.

En yakın arkadaşı eşiyle yatınca İfşa görüntülerini her yerde paylaştı - Sayfa 1

Yasak aşk haberlerinde gündeme oturan son olay Çin'de gerçekleşti. Üniversiteye hazırlanan bir oğlu bulunan Çinli Yang, karısı ile en yakın arkadaşı Liu'nun 2 yıl önce çekilen görüntülerini basına servis etti.

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En yakın arkadaşı eşiyle yatınca İfşa görüntülerini her yerde paylaştı - Sayfa 2

Önce eşinden şüphelenen adam, otomobilinde kullandığı kamerayı evde şarjda bıraktığını söyledi. Güya kameranın açık olduğunu bilmediğini öne süren Yang, eşi ile en yakın arkadaşının görüntülerini yakaladı.

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En yakın arkadaşı eşiyle yatınca İfşa görüntülerini her yerde paylaştı - Sayfa 3

Karısı ile en yakın arkadaşının birlikte olduğu görüntüleri ele geçiren adam, üniversite sınavına hazırlanan oğlu olduğu için 2 yıl boyunca görüntüleri saklamış. Ardından görüntülerde soyunan ve öpüşen karısını kendisini aldatmakla suçlayan Yang, aldığı boşanma kararı üzerine üzerine görüntüleri ifşa etti.

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En yakın arkadaşı eşiyle yatınca İfşa görüntülerini her yerde paylaştı - Sayfa 4

Boşandığı karısı Cui Hua ise, görüntülerin gizli kamerayla kaydedildiğini iddia etti. “Bay Liu, iş arkadaşımdı. Eğer iddialar doğru olsaydı, yetkililer bana uyarı cezası verirdi” dedi.

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