En yakın arkadaşı eşiyle yatınca İfşa görüntülerini her yerde paylaştı

Karısı ile en yakın arkadaşının birlikte olduğu görüntüleri ele geçiren adam, üniversite sınavına hazırlanan oğlu olduğu için 2 yıl boyunca görüntüleri saklamış. Ardından görüntülerde soyunan ve öpüşen karısını kendisini aldatmakla suçlayan Yang, aldığı boşanma kararı üzerine üzerine görüntüleri ifşa etti.