En ucuz sıfır otomobilleri belli oldu işte uygun fiyatlı arabaların listesi
İkinci el araç fiyatları alıp başını giderken sıfır otomobil satışında kampanyalarla hesaplı araçlar var.
Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri belli oldu. Bazı araç modellerinde fiyat düşüşleri yaşandı. Yılın son ayında firmaların kampanyaları da hız kazandı.
İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...
CİTROEN
YENİ C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
Kampanyalı fiyatı 155.000 TL
CİTROEN ARALIK KAMPANYALARI
C5 Aircross SUV modelinde 120.000 TL 30 ay 0,99% faiz kampanyası veya 20.000 TL nakit alım desteği sunulmakta. Berlingo Kombi modelinde 60.000 TL 18 Ay 0% faiz kampanyası veya 4.000 TL nakit indirim desteği bulunmakta.
CİTROEN
C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik
Kampanyalı fiyatı 291.500 TL