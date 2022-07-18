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En ucuz sıfır otomobiller! Temmuz ayı güncel sıfır araç fiyatları; 2022 geniş liste

En ucuz sıfır otomobiller! Temmuz ayı güncel sıfır araç fiyatları; 2022 geniş liste

2022 Temmuz ayı sıfır otomobil fiyatları güncellendi. Merak edilen güncel sıfır otomobil fiyatları için geniş çaplı liste hazırladık. İşte Türkiye'de aklınıza gelebilecek markaların 700 bin TL-altı sıfır modelleri...

En ucuz sıfır otomobiller! Temmuz ayı güncel sıfır araç fiyatları; 2022 geniş liste

Çip krizi, hammadde ve taşıma maliyetlerindeki artış nedeniyle tüm dünyada birçok ürün gibi otomobil fiyatları da yükseldi. Türkiye'de ise bunlara ilave olarak döviz kurlarındaki yükseliş ve enflasyon da eklenince otomobil fiyatları rekor düzeye ulaştı. 400 - 450 bin liraya sıfır otomobil bulmak artık çok zor hatta imkansız. Fiyat bütçeye uysa da araç yok. Ya da istenilen aracı bulmak hiç kolay değil.

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En ucuz sıfır otomobiller! Temmuz ayı güncel sıfır araç fiyatları; 2022 geniş liste

Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik. Sizler için markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 700 bin TL'nin altındaki modelleri derledik. 

İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...

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En ucuz sıfır otomobiller! Temmuz ayı güncel sıfır araç fiyatları; 2022 geniş liste

VOLKSWAGEN 


Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

Liste fiyatı 488.900 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

Fiyatı 527.600 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 569,700 TL 

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style - 670.400 TL

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En ucuz sıfır otomobiller! Temmuz ayı güncel sıfır araç fiyatları; 2022 geniş liste

VOLKSWAGEN 


Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life

Fiyatı: 576.000 TL

T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Life - 662.200 TL

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