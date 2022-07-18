En ucuz sıfır otomobiller! Temmuz ayı güncel sıfır araç fiyatları; 2022 geniş liste

Çip krizi, hammadde ve taşıma maliyetlerindeki artış nedeniyle tüm dünyada birçok ürün gibi otomobil fiyatları da yükseldi. Türkiye'de ise bunlara ilave olarak döviz kurlarındaki yükseliş ve enflasyon da eklenince otomobil fiyatları rekor düzeye ulaştı. 400 - 450 bin liraya sıfır otomobil bulmak artık çok zor hatta imkansız. Fiyat bütçeye uysa da araç yok. Ya da istenilen aracı bulmak hiç kolay değil.