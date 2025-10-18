BIST 10.209
En ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu

Türkiye'de otomobil satışları Eylül ayında gerilerken otomatik vitese olan ilgi artıyor. Otomobil satışları Eylül ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 7.6 azaldı.

En ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu - Resim: 1

Otomatik vitesin kullanım kolaylığı ve pratikliği satışlarda büyük önem arz ediyor. Bu nedenle otomatik vitesli araçlar daha çok tercih ediliyor. En ucuz otomatik vitesli otomobil 1 milyon 198 bin liradan başlıyor. İşte satıştaki en ucuz otomatik vitesli otomobiller

En ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu - Resim: 2

 Hyundai i10 - 1 milyon 198 bin lira

En ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu - Resim: 3

KIA Picanto 1 milyon 245 bin lira

En ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu - Resim: 4

Suzuki Swift - 1 milyon 525 bin lira

