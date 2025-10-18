En ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu
|
Türkiye'de otomobil satışları Eylül ayında gerilerken otomatik vitese olan ilgi artıyor. Otomobil satışları Eylül ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 7.6 azaldı.
Otomatik vitesin kullanım kolaylığı ve pratikliği satışlarda büyük önem arz ediyor. Bu nedenle otomatik vitesli araçlar daha çok tercih ediliyor. En ucuz otomatik vitesli otomobil 1 milyon 198 bin liradan başlıyor. İşte satıştaki en ucuz otomatik vitesli otomobiller
112
Hyundai i10 - 1 milyon 198 bin lira
212
KIA Picanto 1 milyon 245 bin lira
312
Suzuki Swift - 1 milyon 525 bin lira
412