En ucuz otomatik vites araçlar belli oldu! 1 Milyon TL'ye kadar geriledi

Türkiye’de sıfır otomobil fiyatlarının sürekli değiştiği bir dönemde, bütçe dostu otomatik şanzımanlı modeller büyük ilgi görüyor.

 Biz de Ağustos 2025 itibarıyla markaların resmî listelerinden alınan başlangıç fiyatlarına göre en uygun seçenekleri sizler için listeledik.  İşte Ağustos ayında en ucuz  otomatik vitesli otomobiller:

9. Hyundai - Inster:

 

Advance - 1.545.000 ₺

8. Opel - Corsa: Edition:

 

1.517.000 ₺

7. Hyundai - Bayon:

 

Jump - 1.515.000 ₺

