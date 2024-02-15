En son İstanbul anketleri! Anketçilere göre 'başa baş' durumda Murat Kurum daha avantajlı
İSTANBUL seçimlerini kim kazanacak? 31 Mart seçimleri yaklaşırken anket şirketleri peş peşe anket sonucu açıklamaya başladı. Ünlü anketçiler, anketlerdeki son durumu yorumlarken yarışın şu an başa baş olduğunu, Ekrem İmamoğlu'nun geçen seçime göre daha dezavantajlı, Murat Kurum'un ise daha avantajlı olduğunu vurguladı. İşte anketçilerin yorumları ve son İstanbul anketleri...
31 Mart seçimleri yaklaşırken, herkes İstanbul seçimini kimin kazanacağını merak ediyor. Anket şirketleri de üst üste açıkladıkları anketlerle halkın nabzını ölçüyor. İttifak ve iş birliklerine ilişkin son dakika gelişmeleri olmazsa İstanbul'da uzun bir sürenin ardından ilk kez çok adaylı bir seçim olacak. Anket şirketlerinin ortak bir kanaati var: Ekrem İmamoğlu'nun işi bu kez çok daha zor...
Gazete Duvar'a konuşan kamuoyu araştırmacıları GENAR Başkanı İhsan Aktaş, Yöneylem Genel Koordinatörü Derya Kömürcü ve RAWEST Direktörü Roj Girasun, İstanbul seçimlerini değerlendirdi ve "başa baş" ifadesini kullandılar. Son seçimi bilen SONAR Araştırma anketinde de Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu başa baş görüldü.
Çok başa baş bir durum var
Yöneylem Genel Koordinatörü Derya Kömürcü, “İmamoğlu'yla Kurum arasında çok ufak farklarla belirlenecek bir yarış olacak. Dolayısıyla seçime giren diğer bütün adayların alacağı oy miktarı çok önemli. En küçük partinin oyu sonuç üzerinde etkili olabilir. İmamoğlu ve Kurum'dan birinin diğerinden daha avantajlı olduğunu, daha önde olduğunu söylemek çok mümkün gözükmüyor. Çok başa baş bir durum var" dedi.
"İmamoğlu'nun işi 2019'undan daha zor"
Murat Kurum'un devlet imkanlarını kullanacağını, Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını bir kez daha kaybetmek istemeyeceğini de hatırlatan Kömürcü, İmamoğlu'nun işinin 2019'dan çok daha zor olduğunu söyledi. Murat Kurum'un adaylığının da muhalefet tarafından doğru okunmadığını söyleyen Kömürcü, "Düşük profilli bir aday gibi algılanıyor ve esas rakip Erdoğan gibi anlatılıyor. Ama İstanbul'daki deprem korkusu ve deprem üzerinden yürütülecek siyaset açısından Murat Kurum çok avantajlı. AK Parti, işin biraz teknik ve hizmetle ilgili kısmını Kurum'a bırakıp siyasi tartışmayı Erdoğan üzerinden yürütürse onlar açısından avantajlı olur" dedi.