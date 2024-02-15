En son İstanbul anketleri! Anketçilere göre 'başa baş' durumda Murat Kurum daha avantajlı

"İmamoğlu'nun işi 2019'undan daha zor"

Murat Kurum'un devlet imkanlarını kullanacağını, Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını bir kez daha kaybetmek istemeyeceğini de hatırlatan Kömürcü, İmamoğlu'nun işinin 2019'dan çok daha zor olduğunu söyledi. Murat Kurum'un adaylığının da muhalefet tarafından doğru okunmadığını söyleyen Kömürcü, "Düşük profilli bir aday gibi algılanıyor ve esas rakip Erdoğan gibi anlatılıyor. Ama İstanbul'daki deprem korkusu ve deprem üzerinden yürütülecek siyaset açısından Murat Kurum çok avantajlı. AK Parti, işin biraz teknik ve hizmetle ilgili kısmını Kurum'a bırakıp siyasi tartışmayı Erdoğan üzerinden yürütürse onlar açısından avantajlı olur" dedi.