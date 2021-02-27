En son Exxen'de Şeref Bey'deydi Haluk Bilginer'in yeni dizisi belli oldu
Exxen'deki Şeref Bey dizisinin başrolünde oynayan Haluk Bilginer'in yeni projesi belli oldu. Bir başka dijital platformda yer alacak.
Songül Öden, Şükran Ovalı, Devrim Yakut gibi isimlerle Şeref Bey dizisinde rol alan Haluk Bilginer'in yeni projesi hayranlarını sevindirdi. Mert Baykal'ın yönetmenliğinde Sıcak Kafa isimli Netflix dizisinin hazırlıkları devam ediyor.
Sıcak Kafa isimli dizide yer alacak isimlerden birisi de usta aktör Haluk Bilginer oldu. Exxen'de yayımlanan Şeref Bey isimli dizide Şeref karakterine hayat veren Bilginer, bir başka dijital dizi projesi için daha anlaşmış oldu.
Sıcak Kafa'nın oyuncu kadrosuna en son Osman Sonat katılmıştı. Haluk Bilginer ve Osman Sonant dışında Sıcak Kafa'da şu oyuncular yer alıyor:
Gonca Vuslateri