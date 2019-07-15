En son Bizim Hikaye'de rol almıştı! Star TV Erkenci Kuş dizisine sürpriz transfer
Sezon finali yapmadan yayın hayatına Star TV ekranlarında tam gaz devam eden Erkenci Kuş dizisine yeni bir transferin gerçekleştiği öğrenildi.
Başrollerinde Can Yaman ve Demet Özdemir'in bulunduğu Erkenci Kuş dizisi Salı günleri izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Ancak senaryosunda tıkanmalar yaşandığı konusunda eleştiri alan dizi, sevenlerine yeni olaylar izletmek için genç bir ismi kadrosuna dahil etti.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sevilen dizinin kadrosuna genç oyuncu Başak Güroz dahil oldu. Son olarak Bizim Hikaye dizisinde yer alan ünlü oyuncu, kariyerinin henüz başlarında olmasına rağmen geniş hayran kitlesi de kazanmış durumda.
Peki Başak Güroz kimdir?: Kısa süre önce Fox Tv dizilerinden Bizim Hikaye dizisi ile ekranlara çıkan ve Doktor Hülya karakterine hayat veren Başak Güroz, 1991 yılında Antalya’da doğdu. Oya Aydoğan’ın oğlu Gurur Aydoğan ile kısa bir süre evli kaldıktan sonra boşandı.
Antalyalı bir anne ile Bulgar bir babanın çocuğu olan ünlü oyuncu, lise ve üniversite hayatını Antalya’da geçirdi. Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Güroz, ilkokul ve ortaokul yıl sonu gösterilerinde her zaman bulundu.