En son bilgi Ankara kulisinden sızdı! İşte kabinenin değişeceği tarih
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün akşam saatlerinde toplanan Bakanlar Kurulu sonrasında, gündemde yer alan kabine değişikliği yaşanmadı. Kulislerden alınan bilgilere göre Eylül 2025'e kadar değişiklik olmayacağı konuşulurken, AK Parti'nin Şubat 2026 tarihinde yapacağı olağan kongresinin öncesinde ve sonrasında hareketli günler yaşayacağı kulislerdeki yerini koruyor. İ
Türkiye'de uzun süredir gündemde olan kabine değişikliği konusu , dün akşam saatlerinde toplanan Bakanlar Kurulu öncesinde de oldukça konuşuldu.
Ankara kulislerinde; bazı bakanlıkların bölüneceği, bakanlık sayısının artacağı ve çeşitli bakanların görevden ayrılarak yerlerine yeni isimlerin atanacağı yönünde güçlü iddialar dolaşıyordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısı ilk kez Perşembe günü gerçekleşti. Yapılan bu gün değişikliği de beklentilerin güçlenmesine sebep olmuştu. Ancak herhangi bir değişiklik yaşanmadı.
"Eylül ayına kadar değişiklik yok"
Tgrthaber.com'un kulislerden edindiği bilgilere göre; Eylül 2025''e kadar kabinede bir değişiklik yaşanmayacak. Bu durum hem siyasi çevrelerde hem de kamuoyunda merakla beklenen yenilenme sürecinin bir süre daha ertelendiğini gösteriyor.