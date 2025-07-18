En son bilgi Ankara kulisinden sızdı! İşte kabinenin değişeceği tarih

"Eylül ayına kadar değişiklik yok"

Tgrthaber.com'un kulislerden edindiği bilgilere göre; Eylül 2025''e kadar kabinede bir değişiklik yaşanmayacak. Bu durum hem siyasi çevrelerde hem de kamuoyunda merakla beklenen yenilenme sürecinin bir süre daha ertelendiğini gösteriyor.