En son anket yayınlandı! O isim Erdoğan'ı geride bıraktı
Türkiye'de en beğenilen siyasetçi sizce kimdir? Bu soru vatandaşlara soruldu. ASAL Araştırma'nın 10-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği araştırmaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en çok sevilen 2. siyasetçi oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu araştırmada 3. sıraya yerleşirken 1. sıradaki siyasetçi %20.7 oy aldı. İşte listenin tamamı!
ASAL Araştırma, en beğenilen siyasetçi anketinin Temmuz sonuçlarını açıkladı. Araştırma, 26 ilde 10-17 Temmuz tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri toplam 2000 kişiyle gerçekleştirildi. Araştırmada, katılımcılara “Türkiye’de en beğendiğiniz siyasetçi kimdir?” sorusu soruldu.
ÖZGÜR ÖZEL'İN YÜKSELİŞİ DİKKAT ÇEKTİ
Yerel seçim sonuçlarının ardından alınan başarılı tabloda büyük pay sahibi olan Özgür Özel'in yükselişi de gözlerden kaçmadı.
Özel %10.4 oy oranıyla en çok sevilen 4. siyasetçi oldu.
YAVAŞ İLK SIRADA
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geride bırakarak listede birinci sırada yer aldı.
Yavaş %20.7 oy aldı.