En son Akasya Durağı'nda Obayana'yı oynamıştı! Max Bendo'nun son haline bakın
Akasya Durağı'ndaki istenmeyen damat rolündeki Obayana karakterini canlandıran Max Bendo, yıllar içinde inanılmaz bir değişime uğradı.
En Son Babalar Duyar ve Kadın İsterse dizilerindeki rolleriyle Türkiye'de adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Kenya asıllı Türk dizi ve film oyuncusu Max Bendo, son olarak 2008-2012 yılları arasında yayınlanan Akasya Durağı adlı dizide rol almıştı.
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Akasya Durağı'nın ardından hiçbir dizide yer almayan Bendo, Türkiye'de yaşamını sürdürmeye devam ediyor. 47 yaşındaki ünlü ismin son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
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Oldukça kilo aldığı görülen Max Bendo, Türkiye'de çeşitli işlerle uğraşıyor. Peki daha önce birçok projede karşımıza çıkan Max Bendo kimdir?
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Animatörlükten dizi oyunculuğuna: 1972 yılında doğan Max Bendo, animatörlük yaparken dizi oyuncusu olmuştur.
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