En son Akasya Durağı'nda Obayana'yı oynamıştı! Max Bendo'nun son haline bakın

En Son Babalar Duyar ve Kadın İsterse dizilerindeki rolleriyle Türkiye'de adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Kenya asıllı Türk dizi ve film oyuncusu Max Bendo, son olarak 2008-2012 yılları arasında yayınlanan Akasya Durağı adlı dizide rol almıştı.