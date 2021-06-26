En sevmedikleri şeyi duyan şok oldu! Masterchef Danilo Zanna Mehmet Yalçınkaya Somer Sivrioğlu itiraf etti

Yarışmacıları gerçekten sadece yemek becerilerine göre mi seçiyorsunuz? Karakterleri, sivrilikleri, reyting getirileri onları seçmenizde etken değil mi?

SOMER SİVRİOĞLU: Kararı tamamen yemek üzerinden veriyoruz. Geçen sene başvuranlar arasında Kayhan (Özekin) diye biri vardı; herkes onu yarışmaya alacağımızı düşündü ama almadık. Çünkü yemekleri diğerlerinden iyi değildi. Tabii güzel yemek yapıp bir de ilginç bir karakteri varsa çok iyi ama yemek yapamıyorsa hiç şansı yok.

DANİLO ZANNA: Sivri karakter dedin de zaten sen hiç normal olan, iyi bir şef gördün mü?