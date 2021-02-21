En sevmediği şeyi açıkladı! Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder 'Aferin bize' deyip paylaştı

Ünlü oyuncu, "52 kilo ile hamile kalmıştım... Üstümde, hipertansiyonun yaptığı ödem ve şişkinlik ile 15 kilo vardı. Ödem derhal gitti, sadece süt vererek aldığım kilolar da hızla eriyor. Bir haftalık lohusalık... Ama sadece 4 kilo... Aferin bize! Rejim yapmayınız, emziriniz anneler!" dedi.