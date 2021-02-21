En sevmediği şeyi açıkladı! Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder 'Aferin bize' deyip paylaştı
Kanal D'deki Sadakatsiz dizisinde Derya'yı oynayan Özge Özder, sosyal medya hesabından takipçilerine birçok öneride bulundu.
2018 yılında nikah masasına oturan Özge Özder-Sinan Güleryüz çifti, 10 gün önce kızları Luna'yı kucaklarına almıştı. İlk kez anne olmanın heyecanının yaşayan Özder, kendisi gibi yeni doğum yapan takipçilerine önerilerde bulundu.
Ünlü oyuncu, "52 kilo ile hamile kalmıştım... Üstümde, hipertansiyonun yaptığı ödem ve şişkinlik ile 15 kilo vardı. Ödem derhal gitti, sadece süt vererek aldığım kilolar da hızla eriyor. Bir haftalık lohusalık... Ama sadece 4 kilo... Aferin bize! Rejim yapmayınız, emziriniz anneler!" dedi.
Daha sonra yeni bir paylaşımda bulunan Özder, emzirerek kilo verme ile ilgili açıklamasını eleştirenlere yanıt verdi.
Annelere seslenen Özder "Canım anne adayları ve anneler; Sizden gelen ısrarcı sorular üstüne paylaşım yapıyorum... Kendi kendime tartı fotosu koymak aklımın ucundan geçmez. Tecrübe kişiseldir. Genelleme yapmak narsistik bir cehalet olur... Sadece sorularınıza cevaben, ben sezaryen doğum yaptım. 15 kilo almıştım. " ifadelerini kullandı.