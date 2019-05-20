En sevilen tatlılardan biri! Kerebiç tatlısı artık Mersin'e tescilli

En sevilen tatlılardan biri! Kerebiç tatlısı artık Mersin'e tescilli

Mersin'de ramazanın sofralardaki vazgeçilmez tatlısı olmasıyla tanınan ve son yıllarda ünü Türkiye geneline yayılan kerebiç, coğrafi işaret tescil belgeli bir ürün haline geldi.

En sevilen tatlılardan biri! Kerebiç tatlısı artık Mersin'e tescilli - Sayfa 1

Mersin'de ramazanın vazgeçilmez tatlıları arasında yer alan ve yurt genelinden de yoğun talep gören kerebiç, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı

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En sevilen tatlılardan biri! Kerebiç tatlısı artık Mersin'e tescilli - Sayfa 2

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapması dolayısıyla çeşitli mutfak kültürlerinin bir araya geldiği kentte, coğrafi işaret tescil belgesi bulunan "Tarsus humusu", "Mut zeytinyağı","Tarsus sarıulak zeytini", "Mersin cezeryesi" gibi ürünlerin yanına bir yenisi daha eklendi.

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En sevilen tatlılardan biri! Kerebiç tatlısı artık Mersin'e tescilli - Sayfa 3

Mersin Ticaret ve Sanayi Odasının (MTSO) öncülüğünde yürütülen çalışmalarla, doğallığı ve hafifliğiyle damakları tatlandıran kerebiçe Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kentin adıyla coğrafi işaret tescil belgesi verildi. 

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En sevilen tatlılardan biri! Kerebiç tatlısı artık Mersin'e tescilli - Sayfa 4

Hamurun irmik, yağ, karbonat ve şekerle yoğurulmasından sonra damak zevkine göre fıstıklı ya da cevizli olarak usta ellerde lezzet bulan kerebiç, üzerine çöven otu köklerinden yapılan kaymak dökülerek servis ediliyor. 

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