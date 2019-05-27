En sevdiği yer yatak odası! Özge Ulusoy'dan samimi açıklamalar!

Ünlü manken, evinden en sevdiği yerin yatak odası olduğunu ise şu sözleriyle açıkladı: “Çok az uyuyan bir insanım, bu yüzden evde olduğum zamanlarda en çok yatak odasında vakit geçiriyorum. Orası benim kozam. Duamı orada ediyorum, filmimi orada izleyip, odamda müzik dinliyorum. Evin diğer alanlarında çok fazla vakit geçiren biri değilim ama evime çok iyi bakıyorum. Çok titizim ve asla evimde sigara içilmesine izin vermiyorum”