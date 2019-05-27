En sevdiği yer yatak odası! Özge Ulusoy'dan samimi açıklamalar!
Manken Özge Ulusoy, bir AVM'de düzenlenen etkinliğe katıldı. Ulusoy, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.
2019'un en gözde ev trendleri ve önerilerini paylaşan Özge Ulusoy, iş ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Ulusoy, ev dekorasyonu konusunda sadelikten yana olduğunu açıklarken evinde en sevdiği yerin yatak odası olduğunu paylaştı.
Ulusoy, ev dekorasyonu hakkında, “Çok fazla para harcamak iyi bir dekorasyon yapmak anlamına gelmiyor. Ev benim için yuva demek, önemli olan içinde kendini mutlu hissetmek. Bu yüzden keskin çizgilerde olan altın, gümüş, varak benzeri tasarımlar değil de daha sıcak hissettiren tasarımları seviyorum” dedi.
Ünlü manken, evinden en sevdiği yerin yatak odası olduğunu ise şu sözleriyle açıkladı: “Çok az uyuyan bir insanım, bu yüzden evde olduğum zamanlarda en çok yatak odasında vakit geçiriyorum. Orası benim kozam. Duamı orada ediyorum, filmimi orada izleyip, odamda müzik dinliyorum. Evin diğer alanlarında çok fazla vakit geçiren biri değilim ama evime çok iyi bakıyorum. Çok titizim ve asla evimde sigara içilmesine izin vermiyorum”
Yurt dışında birçok global marka ile çalıştığını ve yeni projeler için İtalya ve New York'a gideceğini söyleyen Ulusoy, ''Global markaların Türkiye'de temsilciliğini yaparak Türkiye ve diğer ülkeler arasında bir köprü kuruyoruz. Ben ülkemi çok seviyorum. Burada yaşayacağım, burada çalışıp, burada kazanıp, burada yaşlanacağıma eminim” dedi.