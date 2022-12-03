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En popüler erkek oyuncular belli oldu! Zirvedeki yakışıklı şaşırttı

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En popüler erkek oyuncular belli oldu! Zirvedeki yakışıklı şaşırttı

23-29 Kasım tarihleri arasında ki verilere göre popüler erkek oyuncular belli oldu. Dizi severleri ekrana kilitleyen oyuncular adeta kıyasıya rekabet etti. İşte en popüler erkek oyuncular…

En popüler erkek oyuncular belli oldu! Zirvedeki yakışıklı şaşırttı

10-  Murat Yıldırım
Ekranların en başarılı oyuncularından biri olan Murat Yıldırım, TRT1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde Ömer karakterini canlandırıyor.

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En popüler erkek oyuncular belli oldu! Zirvedeki yakışıklı şaşırttı

9) Bilal Yiğit Koçak
Genç oyuncu Bilal Yiğit Koçak, ATV'de yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Ömer karakterini canlandırıyor.

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En popüler erkek oyuncular belli oldu! Zirvedeki yakışıklı şaşırttı

8) Recep Usta
Genç oyuncu Recep Usta, ATV'de yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Berk karakterine hayat veriyor.

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En popüler erkek oyuncular belli oldu! Zirvedeki yakışıklı şaşırttı

7) Mert Ramazan Demir
Yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir, STAR TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterine hayat veriyor.

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