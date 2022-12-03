En popüler erkek oyuncular belli oldu! Zirvedeki yakışıklı şaşırttı
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23-29 Kasım tarihleri arasında ki verilere göre popüler erkek oyuncular belli oldu. Dizi severleri ekrana kilitleyen oyuncular adeta kıyasıya rekabet etti. İşte en popüler erkek oyuncular…
10- Murat Yıldırım
Ekranların en başarılı oyuncularından biri olan Murat Yıldırım, TRT1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde Ömer karakterini canlandırıyor.
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9) Bilal Yiğit Koçak
Genç oyuncu Bilal Yiğit Koçak, ATV'de yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Ömer karakterini canlandırıyor.
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8) Recep Usta
Genç oyuncu Recep Usta, ATV'de yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Berk karakterine hayat veriyor.
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7) Mert Ramazan Demir
Yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir, STAR TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterine hayat veriyor.
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